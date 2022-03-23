مادة عند إضافتها للبيض المقلي تكسبه

2022/03/23 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقا لصحيفة En Son Haber، إن إضافة السبانخ

إلى البيض المخفوق، يساعد على تقوية

القلب وتحسين حالة الجلد.

وتشير صحيفة En Son Haber التركية، إلى أن لكل

من البيض والسبانخ العديد من الفوائد

الصحية.



ولكن

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