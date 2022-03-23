ذي قار تُحيل 121 مشروعاً الى صندوق الاعمار

2022/03/23 | 13:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..احال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الأربعاء، الوجبة الثامنة من متطلبات ادراج المشاريع المقرر تنفيذها في الوحدات الادارية في المحافظة الى رئاسة صندوق الاعمار تمهيدا لاعتمادها ضمن خطة الصندوق للعام 2022.وقال الغزي في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان ” قرار الإحالة تضمن 121 مشروعا في مختلف الوحدات الادارية في المحافظة […]

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