وزير روسي: سنستفيد من خبرات ايران للتغلب على العقوبات

2022/03/23 | 13:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الروسي فيتالي سافليف، أن بلاده ستستفيد من خبرات ايران التي تتعرض منذ اعوام طيلة للحظر، من اجل التغلب على الحظر الجوي.وقال سافليف في تصريح ادلى به في الاشارة الى الحظر الغربي المفروض على الصناعة الجوية الروسية اثر هجوم روسيا على اوكرانيا: ان الرحلات الجوية مستمرة الا ان شركات […]

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