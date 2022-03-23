اخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية في شارع النهر وسط بغداد

2022/03/23 | 13:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإخماد حريق اندلع في بناية تجارية وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “حريقاً اندلع داخل بناية تجارية في الطابق الأرضي تم اتخاذه مكتبا لتجارة المولدات الديزل في منطقة شارع النهر وسط العاصمة بغداد”.وأضاف المصدر أنه “تم اخماد الحريق وتجنب احتراق ثلاث مولدات مع خزين […]

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