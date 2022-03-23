مادة عند إضافتها للبيض المقلي تكسبه “خصائص سحرية”

2022/03/23 | 13:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إضافة السبانخ إلى البيض المخفوق، يساعد على تقوية القلب وتحسين حالة الجلد.وتشير الدراسات، إلى أن لكل من البيض والسبانخ العديد من الفوائد الصحية.ولكن عند الجمع بينهما تتعزز “خصائصهما السحرية”، وتقوى منظومة المناعة وينظف الكبد.وبالإضافة إلى ذلك، يحمي الجمع بين البيض والسبانخ في وجبة الفطور الجسم من النوبات القلبية ويخفض مستوى […]

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