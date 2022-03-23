ديون قبل 1990.. القطاع الخاص اللبناني يطالب العراق بنحو مليار دولار

2022/03/23 | 13:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

طالب رئيس مجلس رجال الأعمال العراقي اللبناني عبد الودود النصولي الحكومة العراقية بدفع ديون رجال الأعمال اللبنانيين والبالغة نحو مليار دولار.

اقترح أن تسدد ديون اللبنانيين من تصدير (الفيول أويل) و(الديزل أويل) أو النفط الخام العراقي

وقال النصولي للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق" إن "تلك الديون هي عبارة عن عقود لمشاريع واعتمادات مع الشركات العامة ووزارات الدولة العراقية قبل عام 1990 وإلى ما بعد 2003"، مؤكدًا أن "تلك الديون حقوق شرعية ومكتسبة وفقًا للأنظمة والقوانين".

وأشار إلى أن "السلطات العراقية ما زالت تتخذ موقفًا من رجال الأعمال اللبنانيين بعدم دفعها للديون التي بلغت نحو 950 مليون دولار بحسب الملفات الموجودة في غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، ومثبتة في محاضر اللجنة المشتركة اللبنانية العراقية، التي يفترض أن تعقد اجتماعاتها سنويًا في أحد البلدين برئاسة وزير الاقتصاد اللبناني ووزير التجارة العراقي.

وتطرق النصولي إلى اتفاقية نادي باريس وقال إنها "خاصة بالديون بين الدول ولا يجب أن تسري على القطاع الخاص، لذا يجب أن يكون هناك استثناء من هذا الأمر بالنسبة للديون اللبنانية على العراق".

وأوضح أن "رأي المحامين العراقيين في هذا الموضوع بأنه لا يمكن أن يكون هناك استثناء على اتفاقية (نادي باريس)"، مؤكدًا أن "العراق سبق أن اتفق مع مصر على منح (الحوالات الصفراء) بالنسبة للعمالة المصرية، ويمكن أن يكون هناك ذات الاتفاقية بالنسبة للبنان خصوصًا أنها مبالغ تعود للقطاع الخاص".

واقترح رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني العراقي أن "تسدد ديون اللبنانيين من تصدير (الفيول أويل) و(الديزل أويل) أو النفط الخام العراقي بحسب اتفاقية تبرم بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة".

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