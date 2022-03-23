2022/03/23 | 13:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LXRhm9ChS1M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المستقلون في #البرلمان_العراقي.. بين أن يكونوا جزءاً من القرار أو رقماً في الصراعات السياسية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المستقلون في #البرلمان_العراقي.. بين أن يكونوا جزءاً من القرار أو رقماً في الصراعات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).