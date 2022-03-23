وطني كرة الصالات يبدأ تدريباته في بيروت

2022/03/23 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أجرى المنتخبُ الوطني لكرةِ الصالات وحدته التدريبيّة الأولى في العاصمةِ اللبنانيّة بيروت.ويأتي المعسكر بيروت بعد انتهاء معسكر العاصمةِ الإيرانية طهران، حيث ستتخلله مباراتان وديّتان مع المنتخبِ اللبناني في إطار رحلته التحضيريّة للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا الشهر المقبل.وشهدت الوحدةُ التدريبيّة، التي قادها المدربُ الإيراني محمد ناظم الشريعة وجهازه الفني […]

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