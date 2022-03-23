القاضي فائق زيدان يلتقي مع السفير البريطاني في العراق

2022/03/23 | 13:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي

فائق زيدان مع السفير البريطاني في

العراق.

وذكر بيان للقضاء، ، أن "القاضي زيدان

استقبل اليوم، السفير البريطاني في

العراق مارك برايسون".

وأضاف البيان، أن "اللقاء

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