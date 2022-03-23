من هو العلامة الكربلائي الملقّب بـ الملائكة؟

2022/03/23 | 13:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجبت مدينة كربلاء وعلى إمتداد

تاريخها المبارك، عدداً لا يحصى من

الشخصيات التي أغنت التاريخ الديني

والثقافي لهذه المدينة المقدسة، فكان

من بين أبرز تلك الشخصيات الكربلائية

المرموقة هو الفقيه الإمامي "م

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