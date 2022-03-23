مصر تنعى احد اكبر ضباطها المشاركين بحرب اكتوبر 1973

2022/03/23 | 13:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت جمهورية مصر العربية صباح اليوم

الأربعاء الفريق عبد المنعم خليل، أحد

أبرز أبطال حرب أكتوبر 1973 وقائد الجيش

الثاني الميدانى خلال الحرب.

وتولى الفريق عبد المنعم خليل منصب رئيس

أركان الجيش الثاني ا

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