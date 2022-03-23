مصر.. الدولار يواصل الارتفاع وإشارات عن طلب تمويل من صندوق النقد

2022/03/23 | 13:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع الجنيه المصري مجددا أمام الدولار، الأربعاء، بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة وخفض قيمة العملة المحلية بنسبة 14 بالمائة.

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