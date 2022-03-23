روسيا تؤكد وصول 385 ألف لاجئ من دونباس إلى البلاد منذ بداية التصعيد

2022/03/23 | 13:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الطوارئ الروسية وصول حوالي 385 ألف لاجئ، بينهم 81 ألف طفل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا، منذ بداية التصعيد في أوكرانيا.وجاء في بيان الوزارة: “حتى صباح الأربعاء، عبر 384.6 ألف لاجئ حدود الدولة الروسية، بينهم 80.7 ألف طفل” من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وأضاف أن هذا الرقم كان في اليوم […]

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