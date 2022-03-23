روسيا تفقد 6 جنرالات في حرب أوكرانيا بسبب الفشل وعدم الانضباط

2022/03/23 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولون غربيون، إنَّ روسيا فقدت خمسة جنرالات على الأقل يقاتلون في أوكرانيا خلال أقل من شهر.

وعزا تقرير لمجلة فورين بوليسي المر الى عدم الانضباط بين مئات الآلاف من قوات المجندين الروس وصعوبة مهمة نقل الأوامر إلى الخطوط الأمامية، بسبب الفشل في معدات الاتصال الإلكتروني.

وقال التقرير إنَّهم يعانون لإيصال أوامرهم الى على الخطوط الأمامية، ويضطرون للذهاب إلى الخط الأمامي كي تُنجَز الأمور، وهو ما يضعهم في خطر أكبر.

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