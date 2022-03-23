2022/03/23 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترحت وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي، أن على الحكومة التريث في إبرام اي عقود مع روسيا نتيجة العقوبات الاقتصادية على موسكو.

وجاء في الوثيقة المتداولة، التي لم يصدر أي تعليق حكومي بشأنها، أنه لغرض حماية النظام المالي العراقي، فإننا نقترح التريث في الوقت الحاضر في إبرام أي عقود حكومية مع الجانب الروسي، والتريث في تحويل أي مدفوعات مالية من خلال النظام المالي في روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي يقترح على الحكومة العراقية التريث في إبرام العقود مع روسيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي العراقي يقترح على الحكومة العراقية التريث في إبرام العقود مع روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).