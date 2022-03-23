العراق يرجئ خططاً لشراء أسلحة روسية برغم الاستثناء الاميركي

2022/03/23 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول عسكري عراقي ،اليوم الأربعاء، إن بغداد أرجأت خططاً لشراء أسلحة ومعدات تسليحية روسية، على خلفية العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ووفقاً للمسؤول العسكري، فإن الوزارة أرجأت فعلياً خططاً مسبقة لشراء أسلحة ومعدات وقطع غيار عسكرية مختلفة من روسيا، إضافة إلى طائرات مروحية من طراز مي 35″ الهجومية الليلية.

ولفت المسؤول إلى أن الخطوة جاءت بسبب العقوبات الغربية على موسكو، وتفاصيل آليات السداد المالي، وليس لها أي جوانب سياسية أخرى.

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