شركة “توتال” الفرنسية توقف شراء النفط من روسيا

2022/03/23 | 13:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة النفط الفرنسية “توتال”، أنها قررت وقف شراء النفط والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية عام 2022 على أقصى تقدير.وقالت الشركة، في بيان، إنه “نظرا إلى تدهور الوضع في أوكرانيا ووجود مصادر بديلة لتزويد أوروبا، قررت شركة توتال إنرجي من جانب واحد عدم الدخول في عقود أو تجديدها لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية، بما […]

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