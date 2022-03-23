القوات الأميركية في عين الأسد تحول “حوران” الى مكب جديد لنفاياتها

2022/03/23 | 14:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، الأربعاء ، عن مكان المكب الجديد لنفايات للقوات الامريكية المتمركزة في قاعدة عين الاسد غربي الانبار.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” القوات الامريكية المتمركزة في قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار ، اتخذت مكانا جديدا لرمي […]

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