وزارة الصحة تستعد لإخلاء وجبة جديدة من مرضى الحالات المعقدة الى خارج البلد

2022/03/23 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء

الموافق 23/3/2022 عن أستعدادها لإخلاء وجبة

جديدة من مرضى الحالات المعقدة الى خارج

البلد.

وذكر الدكتور رياض الرديني مدير قسم

الاستقدام والاخلاء الطبي في وزارة

الصحة لو

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