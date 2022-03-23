القانون: 25 نائب مستقل سيدعمون قرار الاطار في جلسة السبت

2022/03/23 | 14:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، الاربعاء، أن 25 نائب مستقل سيدعمون قرار الاطار في جلسة السبت المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “رأينا ثابت بان المضي في تشكيل الحكومة دون الاطار سيقود البلاد الى مصاعب جمة ونرى بان هناك اجندة دولية متعددة تريد اقصاء القوى […]

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