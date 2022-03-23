2022/03/23 | 14:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رد مجلس القضاء الاعلى، محكمة المنازعات الرياضية برئاسة القاضي محمد علي محمود نديم التظلم الذي تقدم بِه رئيس اتحاد الفروسية السابق حيدر الجميلي، للمطالبة بإيقاف عمل الهيئة الادارية المؤقتة لاتحاد الفروسية.وبالاضافة إلى الجميلي فإن الدعوى قدمها أيضاً المدربين رياض عايد و سعد عبد الحميد و الفارس مختار سعد عبد الحميد ضد رئيس […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



محكمة المنازعات الرياضية ترد شكوى الجميلي ضد مؤقتة الفروسية أولاً على ايرث نيوز.

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