مباراتان في دوري الطائرة الممتاز

2022/03/23 | 14:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تحتضن قاعة الشعب في بغداد، اليوم الاربعاء، مباراتين في الدوري الممتاز بكرة الطائرة.وستجمع المباراة الاولى بين فريقي الحبانية والبيشمرگة في تمام الساعة الثانية ظهراً.وتليها مواجهة مهمة بين الشرطة ومصافي الشمال في تمام الساعة الرابعة عصراً.وحقق فريق غاز الجنوب، امس الثلاثاء، فوزاً صعباً على فريق الجيش بثلاثة أشواط لاثنين في المباراة […]

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