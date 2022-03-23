“روس كوسموس” تكشف الاستعدادات لمهمة علمية إلى المريخ

2022/03/23 | 14:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن دميتري ستروغوفيتس، مدير المكتب الإعلامي لمؤسسة “روس كوسموس” أن الخبراء يعملون على تصميم منصة هبوط جديدة للبعثة العلمية الروسية إلى الكوكب الأحمر.ويشير ستروغوفيتس في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه لتنفيذ مهمة علمية إلى المريخ، يجب تصميم منصة هبوط جديدة.لأن صلاحية منصة “كازاتشوك” التي صممت للبعثة الروسية – الأوروبية […]

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