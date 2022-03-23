2022/03/23 | 14:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن القيادي في تحالف تقدم فيصل العيساوي، الاربعاء، عن رفض تحالفه دعم تشكيل حكومة اغلبية سياسية التي يطالب بها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مبينا ان القوى السنية تؤيد وتتبنى خيار التوافقية والتشاركية.وقال العيساوي في حوار تابعته /المعلومة/، “اننا رفضنا مقترح تشكيل حكومة الأغلبية والشروط التي قدمها السيد مقتدى الصدر منذ البداية”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الحلبوسي : لن نوافق على حكومة الاغلبية ورفضنا شروط الصدر منذ البداية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الحلبوسي : لن نوافق على حكومة الاغلبية ورفضنا شروط الصدر منذ البداية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).