الدفاع توجه دعوة لمنتسبيها وموظفيها المسجلين على قطع أراض بالنجف الأشرف

2022/03/23 | 14:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

وجهت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، دعوة لمنتسبيها وموظفيها الذين سجلوا على قطع أراض في النجف الأشرف.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مديرية الإسكان العسكري في الوزارة، وجهت دعوة للمراتب والموظفين الذين سجلوا على قطع الأراضي في محافظة النجف الأشرف وأكملوا إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم، بالحضور إلى مديرية الإسكان العسكري في مجمع الكسرة بالساعة التاسعة من صباح يوم السبت 26 آذار 2022".

وأضاف البيان أن "الدعوة جاءت لغرض إجراء قرعة توزيع الأراضي"، موضحاً أن "الحضور يكون بالزي الرسمي بالنسبة للموظفين والعسكريين ارتداء قيافة الجيش".

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