رباعيات وجع القلب والفرفرة.. عامية مصرية... شعر.. سمير الأمير - سمير الأمير

2022/03/23 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_الأمير شعر سمير الأميررباعيات وجع القلب والفرفرة.(بالعامية اامصرية) 1كنِيت ف حضنك زي طفل بريءف الحلم طبعا مش،بحق وحقيقومفيش لا دنيا ولا بشر بتلومنفسي أقوم،الاقي نفسي جرييء٢-;-وربي ما فيك لا حاجه واحدة تتعيِّبعمرك خفيف ع القلب وحلو وقريِّببس الزمن ياجميل عداك وعدانيلو يجي من تاني،عمر نشاني ما يخيِّب٣-;-ماشي لوحدي من غير هدي أو ......





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