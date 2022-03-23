فرحي يا أمة العرب قتلناك يا مصطفى العقاد - زاهد عزت حرش

2022/03/23 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زاهد_عزت_حرش إفرحي يا أمة العربقتلناك يـا مـصـطـفى الـعـقـادأهذا هو الموت الذي تستحق أيها السفير البطل؟؟ نعم.



حين يصبح الله شعارًا يحاربنا به الطاغوثيون والبرابرة وأمراء الفكر الغيبي...



ويحللون باسمه، ويحكمون باسمه، ويكتبون باسمه القانون، فإن هذا الموت هو موت "الرسالة" وموت كل رسائل الزمن الإنساني على مر العصور!!إفرحي وتهللي أمة العرب والمسلمين، ها قد قتلنا العقاد والأبرياء من أبناء شعوبنا ......





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