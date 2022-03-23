موسكو: أميركا تعرقل مباحثات روسيا مع أوكرانيا

2022/03/23 | 14:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتهمت موسكو ، اليوم الأربعاء، واشنطن بعرقلة المباحثات “الصعبة” بين روسيا وأوكرانيا، معتبرة أن الولايات المتحدة هدفها “الهيمنة” على النظام العالمي بأساليب منها فرض العقوبات.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة ألقاها أمام طلاب، إن “المفاوضات صعبة.يقوم الطرف الأوكراني تكرارا بتغيير موقفه.من الصعب ألا يتكون انطباع بأن زملاءنا الأميركيين […]

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