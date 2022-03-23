هل يتحول لقاح

2022/03/23 | 14:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تتّضح الصورة كثيرًا لدى خبراء الصحة العامة بشأن ما يحمله المستقبل للقاحات "كوفيد-19"، لكن بعضهم يقول إنّ الصورة ستكون أشبه بتلك الجرعات التي نحتاج إلى تلفيها سنويًا، على غرار جرعات الإنفلونزا التي يوصى بتلقيها كل خريف.

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