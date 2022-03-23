بولندا تطرد 45 دبلوماسيا وتعلن

2022/03/23 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، الأربعاء، أن بلاده تطرد "45 جاسوسًا روسيًا ينتحلون صفة دبلوماسيين".

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