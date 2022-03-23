2022/03/23 | 14:50 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في مرقد الشيخ حديد...النذر مرتبط بهذا القفل!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: p3A93f5vNvA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في مرقد الشيخ حديد...النذر مرتبط بهذا القفل!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في مرقد الشيخ حديد...النذر مرتبط بهذا القفل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).