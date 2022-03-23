الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قصف مقر الموساد في أربيل

2022/03/23 | 14:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف السياسي الكدري المعارض الكردي مكي اوميد، الاربعاء، عن وجود اجتماع بين مدير عام شركة كار والمتهمة ببيع النفط لاسرائيل شيخ باز مع وفد صهيوني رفيع خلال القصف الايراني لمنزله، مبينا ان شركة كار تعود ملكيتها لمسعود بارزاني.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال اوميد في حوار متلفز تابعته […]

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