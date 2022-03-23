روسيا تدمر اسلحة قادمة لاوكرانيا من دول غربية

2022/03/23 | 15:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائراتها ومروحياتها قامت بقصف 97 هدفا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

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