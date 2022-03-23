حديث عن فساد بالمليارات يقود ناشط للسجن في صلاح الدين

2022/03/23 | 15:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أصدرت محكمة تكريت بمحافظة صلاح الدين، حكمًا بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على الناشط المدني "يزيد الحسون" بتهمة التشهير بمحافظ صلاح الدين.

حكم على يزيد الحسون بسبب حديثه عن صفقة فساد تخص تجهيز حاويات بمبلغ 10 مليارات و460 مليونًا تعاقد عليها المحافظ

ويشغل عمار الجبر منصب محافظ صلاح الدين، وهو أحد أعضاء حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وعلم "ألترا عراق" أن الناشط جرى إيداعه في السجن بعد منتصف ظهيرة الأربعاء 23 آذار/مارس 2022.

وقال الحسون في آخر منشور له على صفحته في فيسبوك رصده "ألترا عراق"، إنه حُكم "ثلاثة أشهر ولم يتنازل عن قضيته"، وأضاف: "هذا فخر لي أن يحكمني الفاسدون".

وجاء في القرار: ""الحكم على المدان (یزید حسون عفات دليان الشمري) بالحبس البسيط لمدة ثلاثة أشهر استنادًا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة 1969 المعدل وذلك عن جريمة التشهير بشخص المشتكي (عمار جبر خليل) عبر قناة (nrt) العربية لإسناد وقائع غير صحيحة في شهر آب من عام 2019".

وانتقد ناشدون الحكم على الناشط يزيد الحسون بالسجن لثلاثة اشهر "بتهمة التشهير".

وقال المحلل السياسي كتاب الميزان، وهو مقرب من يزيد الحسون إن "الناشط يزيد الحسون حُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر على اثر ظهور تلفزيوني كان برفقتي قبل سنتين على قناة NRT"، موضحًا أن "الحسون تحدث في وقتها عن صفقة فساد تخص تجهيز حاويات بمبلغ 10 مليارات و460 مليونًا تعاقد عليها المحافظ عمار الجبر من مبالغ إعادة استقرار النازحين في المحافظة".

وأوضح الميزان في حديث لـ"ألترا عراق" أن "المحافظ قام برفع دعوى قضائية منذ ذلك الحين، وهذه الأيام قام بتحريك الدعوى ليتم استقدام الناشط يزيد الحسون للمحكمة"، مبينًا أن "بعد عدة جلسات أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن ضد الحسون، وبحضور المحافظ للجلسة".

ولفت الميزان إلى أن "الناشط الحسون الآن بانتظار قرار جديد من محكمة التمييز"، لافتًا إلى أن "هناك ترجيحات من قبل عدد من المحامين بإمكانية صدور حكم مشدد من محكمة التمييز".

وأشار إلى وجود "تفاعل شعبي على مواقع التواصل مع الناشط يزيد الحسون لكونه يعد من أبرز الناشطين المدافعين عن حقوق محافظة صلاح الدين بوجه الفاسدين"، على حد تعبيره.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع أنباء اعتقال الناشط الحسون.

وكتب ياسر الجبوري أن "محافظ صلاح الدين عمار الجبر، صاحب الألف كلمة وكلمة الفاسد، يتسبب بسجن يزيد الحسون، لأنه فاضح لفساده داخل صلاح الدين وتهالك المحافظة بزمنه".

وكتبت الإعلامية سجد الجبوري منتقدة ترك المحافظة الأولى بالفساد على مستوى واعتقال يزيد الحسون لأنه انتقد الوضع المزري.

وقالت أمية الحديثي إن "السلطة التي تقمع الأصوات الكاشفة لفساد من ينتمون إليها ونهبوها علنًا لا يعول عليها في بناء الدولة".

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