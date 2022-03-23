العمل توجه دعوة لوزارتين بشأن الحصة الوقودية ومادة الطحين

2022/03/23 | 15:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، لاطلاق الحصة الوقودية وتوفير مادة الطحين لاصحاب المخابز والافران.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وكيل وزارة العمل للشؤون الادارية والقانونية علاء السكيني، دعا وزارتي النفط والتجارة الى اطلاق الحصة الوقودية وتوفير مادة الطحين لاصحاب المخابز والافران لشهري آذار ونيسان".

واضاف، ان "مادة الطحين تعد الاساسية لعمل الافران والمخابز ونظرا للظروف الاقتصادية المتمثلة بارتفاع اسعار المواد الغذائية واسعار الوقود، قررت الوزارة تأجيل النظر في طلبهم من قبل صندوق وتقاعد وضمان العمال".

وتابع، ان "الوزارة طالبت شركة المنتجات النفطية في وزارة النفط لاطلاق الحصة الوقودية لهم مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فضلا عن مطالبة الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة بتوفير مادة الطحين لهم ولحين توفر السيولة النقدية لدى اصحاب العمل".

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