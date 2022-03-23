السعودية تبحث عن التأهل لمونديال قطر عبر بوابة الصين

2022/03/23 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبحث السعودية عن فوز على الصين في الشارقة لضمان تأهلها إلى نهائيات كأس العالم قطر2022 والمشاركة للمرة السادسة في تاريخها بالحدث العالمي.

و انحصر الصراع على بطاقتي التأهل المباشر بين السعودية المتصدرة، ومن خلفها اليابان وأستراليا.

ويتصدّر المنتخب السعودي (19 نقطة)، بعد بداية قوية شهدت فوزه أربع مرات توالياً، بفارق نقطة عن اليابان وأربع عن أستراليا، وهو يلاقي الصين وصيفة القاع الخميس قبل أن يستقبل أستراليا.

وفيما ستحجز السعودية بطاقة العبور المونديالية بحال فوزها على الصين، قد تضمن أيضاً تأهلها إلى النهائيات للمرة الثانية توالياً حتى قبل أن يركل لاعبوها الكرة، في حال فوز اليابان على مضيفتها أستراليا في مباراة تنطلق قبل نحو ست ساعات من مباراة “الصقور الخضر”.

وبلغت السعودية النهائيات العالمية للمرة الأولى في مونديال الولايات المتحدة عام 1994، عندما حققت أفضل إنجاز لها بتأهلها الى الدور الثاني، قبل أن تخوض غمار النسخ الثلاث التالية في فرنسا 1998، كوريا واليابان 2002 وألمانيا 2006، ثم تشارك في نسخة روسيا 2018 الأخيرة.

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