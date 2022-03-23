2022/03/23 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدمت الأسترالية، آشلي بارتي، عالم كرة المضرب، الأربعاء، بعدما قررت المصنفة أولى عالمياً أن تضع حداً لمسيرتها في الملاعب عن 25 عاماً فقط، وذلك بعد أسابيع معدودة على تتويجها التاريخي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة.

وقالت بارتي، في مقطع فيديو على انستغرام “اليوم صعب ومليء بالمشاعر بالنسبة لي حيث أعلن اعتزال كرة المضرب، مضيفتاً أنها “ممتنة لكل شيء قدمته لي هذه الرياضة”.

وتابعت: “أنا سعيدة جداً ومستعدة جداً وأنا أعرف في الوقت الحالي في قلبي كشخص، أنها الخطوة الصحيحة، أنا ممتنة جداً لكل شيء قدمته لي كرة المضرب، لقد منحتني كل شيء حلمت به وأكثر، لكني أعلم أنه الوقت المناسب بالنسبة لي للابتعاد ومطاردة أحلام أخرى وأن أضع المضرب جانباً”.

وتتربع الأسترالية على عرش تصنيف رابطة المحترفات “دبليو تي أيه” منذ أكثر من عامين، وهي تعتزل في جعبتها ثلاثة ألقاب كبرى في رولان غاروس الفرنسية عام 2019 وويمبلدون الإنكليزية عام 2021 وأستراليا المفتوحة في بداية العام الحالي حين باتت أوّل أسترالية تفوز ببطولة بلادها منذ 44 عاماً، وتحديداً منذ كريس أونيل عام 1978.

وكان لقب أستراليا المفتوحة الثالث الكبير لبارتي على أرضية مختلفة، لتنضم الى الأميركية سيرينا وليامس، الوحيدة من اللاعبات الحاليات المتوجة على ثلاث أرضيات مختلفة.

ووجهت رابطة المحترفات “دبليو تي أيه” على تويتر رسالة الى بارتي بعد قرارها الصادم، قالت فيه “شكراً لكونك سفيرة رائعة لهذه الرياضة وللنساء في جميع أنحاء العالم.



سنفتقدك كثيراً آش”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارتي تصدم عالم التنس وتعلن اعتزالها عن 25 عاماً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارتي تصدم عالم التنس وتعلن اعتزالها عن 25 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).