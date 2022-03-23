2022/03/23 | 15:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، طالت عددا من الأسرى المحررين.واعتقلت قوات الاحتلال الأسرى المحررين حاتم فقها ونجله قسام من بلدة كفر اللبد بمحافظة طولكرم، إلى جانب اعتقال الطالبة في جامعة النجاح عايدة المصري ابنة الشهيد عمار المصري، بعد مداهمة منزلها في مدينة نابلس.وطالت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركزت ضد الاسرى المحررين.. جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات بالضفة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركزت ضد الاسرى المحررين.. جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات بالضفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).