2022/03/23 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادافاد مصدر طلع، اليوم الأربعاء، بانعقاد اجتماع موسع للنواب المستقلين حول انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أنه "سيعقد اجتماع موسع بعد قليل لعدد كبير من النواب المستقلين في مكتب النائب المستقل حسين عرب لتباحث حول جلسة البرلمان المقبلة يوم السبت القادم".

وأضاف أن "اجتماع المستقلين يهدف الى توحيد الموقف وبحث دعم السياقات والتوقيتات الدستورية حول انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة".

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