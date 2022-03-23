الديمقراطي: نصاب جلسة السبت مهمة الجميع ومرتبط بهذه الاستحقاقات

2022/03/23 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، اليوم الأربعاء، أن إكمال النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة البرلمان الخاصة باختيار رئيس الجمهورية، "مهمة جميع الأطراف"، مشيرةً إلى ارتباط هذه الخطوة بالاستحقاقات الدستورية الأخرى.

وقالت صبري في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إننا "سنحاول مع حلفائنا ضمان إكمال النصاب القانوني لجلسة يوم السبت المقبل، وهذا من مهام جميع كتل وأعضاء المجلس كونه استحقاق دستوري ومرتبط بالاستحقاقات الأخرى ومنها اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة".

وذكرت أن" وفداً رفيعاً للحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة سكرتير المكتب السياسي للحزب، فاضل ميراني يزور بغداد حالياً "بمَهمَة سياسية كون انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة لتضافر كافة الجهود".

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