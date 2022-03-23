حزب العمال الشيوعى المصرى فى التأريخ الكورييلى - ضد رفعت السعيد ( النص كاملا ) - سعيد العليمى

2022/03/23 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى قال ولد لأبيه : دعنا ياأبى نظهر بمظهر الشرفاء فرد عليه : لابد أن ننتظر يابنى حتى يموت كل من يعرفنا .



ولكن المؤرخ الكورييلى لاينتظر موت أحد .



حين يشير المفكر ابراهيم فتحى فى ذيل مقاله إلى هذا المؤرخ الكورييلى قاصدا بصفة خاصة كتابه : الحركة الشيوعية فى مصر -- 1920 -- 1988 - لمؤلفيه د .



رفعت السعيد - د .



طارق اسماعيل - الصادر عن دار نشر جامعة سيراكيوزه-- نيويورك عام 1990 , والى نقيضه الحركة الماركسية ......





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