توني كروس: أصبت بثلاثة جروح أمام برشلونة

2022/03/23 | 15:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف لاعب وسط ريال مدريد توني كروس، ليلة الخسارة من برشلونة في الكلاسيكو برباعية نظيفة، بالمريرة في سانتياجو بيرنابيو.وقال كروس في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “لقد أصبت بجرح في مواجهة برشلونة واضطروا إلى خياطة 3 جروح في قدمي، ورأيت أنني كنت أنزف، لكنني لم ألاحظ ذلك حقًا، وكنت أتابع المباراة”.وواصل: […]

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