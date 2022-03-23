القضاء يبت بشرعية اتحاد الفروسية (وثيقة)

2022/03/23 | 15:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ردت محكمة المنازعات الرياضية، التظلم الذي تقدم بِه رئيس اتحاد الفروسية السابق حيدر الجميلي، للمطالبة بإيقاف عمل الهيئة الادارية المؤقتة لاتحاد الفروسية.وطالب الجميلي بإيقاف عمل الهيئة الادارية المؤقتة لاتحاد الفروسية، حيث تم رد الطلب كونه لا يستند الى نص قانوني.انتهى/ 25 ل

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