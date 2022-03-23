التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى في 30 عاما

2022/03/23 | 15:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا في شهر فبراير الماضي ارتفع إلى مستوى 6.2%، وهو أعلى مستوى في ما يقرب من 30 عاما.ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة فقد تسارع التضخم السنوي إلى 6.2% في فبراير الماضي من 5.5% في الشهر الذي قبله.وأشار المكتب إلى معدل التضخم […]

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