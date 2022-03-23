المغرب يعاني من أسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما

2022/03/23 | 15:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني المغرب جفافا يعد الأسوأ منذ نحو أربعين عاما ويثير مخاوف من أزمة مياه، بسبب التغير المناخي وفي ظل تأخر إنجاز مشاريع تطمح إلى تدبير أفضل للموارد المائية.

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