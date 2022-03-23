خبير امني: داعش اعتمد نظام ” كفالات” ممول بالدولار

2022/03/23 | 15:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف الخبير الامني المحلي يوسف التميمي، الاربعاء، عن قيام تنظيم “داعش” الاجرامي باعتماد نظام كفالات ممول بالدولار الامريكي.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الكفالات نظام مالي معتمد من قبل داعش الارهابي في تأمين مبالغ مالية لافراده وعوائلهم وفق صيغ مختلفة ابرزها مواقعهم في التنظيم”، لافتا الى انه “رغم دمار آلة الحرب الداعشية […]

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