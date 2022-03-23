2022/03/23 | 15:19 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
كشف الخبير الامني المحلي يوسف التميمي، الاربعاء، عن قيام تنظيم “داعش” الاجرامي باعتماد نظام كفالات ممول بالدولار الامريكي.
وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الكفالات نظام مالي معتمد من قبل داعش الارهابي في تأمين مبالغ مالية لافراده وعوائلهم وفق صيغ مختلفة ابرزها مواقعهم في التنظيم”، لافتا الى انه “رغم دمار آلة الحرب الداعشية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني: داعش اعتمد نظام ” كفالات” ممول بالدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف الخبير الامني المحلي يوسف التميمي، الاربعاء، عن قيام تنظيم “داعش” الاجرامي باعتماد نظام كفالات ممول بالدولار الامريكي.
وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الكفالات نظام مالي معتمد من قبل داعش الارهابي في تأمين مبالغ مالية لافراده وعوائلهم وفق صيغ مختلفة ابرزها مواقعهم في التنظيم”، لافتا الى انه “رغم دمار آلة الحرب الداعشية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني: داعش اعتمد نظام ” كفالات” ممول بالدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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