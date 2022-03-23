ديالى تصدر قرارا هاما حيال مشروع مؤجل منذ 30 سنة

2022/03/23 | 15:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الأربعاء، عن صدور قرار هام حيال مشروع مؤجل منذ 30 سنة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “حكومة ديالى المحلية اصدرت قرار بتخصيص 15 دونم في اطراف بعقوبة لبناء مستشفى اطفال تخصصي بسعة 100 سرير مع اقسام متنوعة بتمويل من ميزانية المحافظة”.واضاف الحيالي،ان […]

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