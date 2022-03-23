مانشستر يونايتد يعقد مقابلة مع مدربه المستقبلي

2022/03/23 | 15:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفاد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، بأن مانشستر يونايتد اتخذ أولى خطواته للتعاقد مع بديل لمدربه الألماني رالف رانجنيك.ويعمل رانجنيك كمديرًا فنيًا لمانشستر يونايتد، ولكن بشكل مؤقت، حيث تولى المهمة خلفًا لأولي جونار سولسكاير حتى نهاية الموسم.وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أجرى مانشستر يونايتد مقابلة مع الهولندي إريك تين هاج، […]

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