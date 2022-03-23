بوغبا: ميداليتي الخاصة بكأس العالم سرقت!

2022/03/23 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف بول بوغبا لاعب وسط منتخب فرنسا أنه تعرض لسرقة ميداليته الخاصة بالفوز بكأس العالم لكرة القدم ضمن عدة أشياء مسروقة خلال حادث سطو لمنزله الأسبوع الماضي.

وأبلغ بوغبا صحيفة لوفيغارو الفرنسية أمس الثلاثاء أن مجوهرات خاصة بوالدته وميدالية كأس العالم، من بين الأشياء التي سرقت.

كما أوضح أن أكثر ما أثار خوفه هو وجود طفليه الاثنين في المنزل مع المربية خلال الواقعة.

وتابع: لقد استمعت إلى ما حدث واتصلت بزوجتي والأمن/ فأغلقت الحجرة على نفسها مع الطفلين.

إلى ذلك، أضاف “ظلت تشعر بالصدمة على مدار عدة أيام، لكن أهم شيء أن الطفلين على ما يرام.”

يذكر أن منزل بوغبا تعرض للسطو في 15 مارس أثناء نوم طفليه، حيث حدثت الواقعة خلال مباراة مانشستر يونايتد أمام أتليتيكو مدريد في أولد ترافورد بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز اللاعب البالغ عمره 29 عاما كأس العالم 2018 مع فرنسا بعد الفوز على كرواتيا في النهائي في روسيا.

يشار إلى أن بوغبا انضم لتشكيلة فرنسا لخوض مباراة ودية أمام ساحل العاج يوم الجمعة المقبل، وأخرى أمام جنوب أفريقيا في 29 مارس.

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