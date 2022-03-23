الديمقراطي الكردستاني يتبرأ من تصريحات ثلاثة من اعضائه

2022/03/23 | 15:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاربعاء، تنويهاً بشأن تصريحات عدد من اعضائه.وقالت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز ، انه “الى السيدات والسادة في وسائل الاعلام، ننوه الى ان كل من السادة عماد باجلان ومهدي عبدالكريم ووفاء كريم يعبرون عن وجهات نظر شخصية”.واضافت […]

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